Черчесов прокомментировал победу "Ференцвароша" в матче Кубка Венгрии
Фото инстаграм cherches_stanislav
Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов подвёл итоги выигранного матча 1/8 финала Кубка Венгрии против "Вашаша".
Напомним, что команда российского специалиста победила в будапештском дерби со счётом 2:0.
"Самое главное, что мы прошли дальше. Может быть, это немного успокоит команду. Впрочем, нам уже нужно готовиться к следующему матчу в чемпионате Венгрии с "Залаэгерсегом".
Все игры складываются по-разному, главное - это победа и то, чтобы футболисты, пропускавшие игру, успешно вернулись в строй. Мы узнаём друг друга лучше и шаг за шагом идём дальше, что тоже много значит", - сказал Черчесов в интервью клубной-пресс-службе.
После назначения нового тренера "Ференцварош" одержал две победы и потерпел два поражения.
Не пропустите: Черчесов назвал главную задачу "Ференцвароша". | http://soccernews.ru
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