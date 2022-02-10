Черчесов прокомментировал победу "Ференцвароша" в матче Кубка Венгрии

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Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов подвёл итоги выигранного матча 1/8 финала Кубка Венгрии против "Вашаша".

Напомним, что команда российского специалиста победила в будапештском дерби со счётом 2:0.

"Самое главное, что мы прошли дальше. Может быть, это немного успокоит команду. Впрочем, нам уже нужно готовиться к следующему матчу в чемпионате Венгрии с "Залаэгерсегом".

Все игры складываются по-разному, главное - это победа и то, чтобы футболисты, пропускавшие игру, успешно вернулись в строй. Мы узнаём друг друга лучше и шаг за шагом идём дальше, что тоже много значит", - сказал Черчесов в интервью клубной-пресс-службе.

После назначения нового тренера "Ференцварош" одержал две победы и потерпел два поражения.

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