Черчесов прокомментировал победу "Локомотива" в РФПЛ

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Черчесов прокомментировал победу "Локомотива" в РФПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу "Локомотива" в РФПЛ.

"Поздравляю "Локомотив" с победой в чемпионате, тем более что сам выступал за этот клуб один сезон под руководством Юрия Сёмина и Владимира Короткова. "Локомотив" провёл ровный сезон, только последние две игры складывались не очень удачно. Если команда стала чемпионом, значит, все структуры сработали как надо - и менеджмент, и игроки, и Сёмин грамотно и профессионально сделал свою работу, и болельщики. Тем более, соперники по той или иной причине выступали не очень стабильно. Всё вкупе и стало причиной успеха, не бывает так, чтобы такое было возможно только благодаря чему-то одному. Получилось так, что это был год "Локомотива" - сказал Черчесов.

Напомним, что "Локомотив" стал чемпионом России впервые с 2004 года.

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