Черчесов прокомментировал победу над Болгарией
Фото: инстаграм Черчесова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после победы над Болгарией (1:0) в товарищеской игре.
Что с травмированными? Мы не будем опережать события, дождемся завтра. Проведем обследования и надеемся, что травмы окажутся несерьезными, и ребята будут на поле.
Мы пообщались в перерыве, это было необходимо, так как тяжело входили в игру. Хотели мощнее начать, однако болгары готовились и перекрыли все зоны. Было трудно разгонять атаки, нам не хватало заряженности. Во втором тайме увеличили темп, повлияли заменами, Миранчук заработал пенальти, а Соболев реализовал. Это объективная картина. Прошел тяжелый сбор, мы набираем форму через матчи. Убеждены, что 12 июня мы будем намного свежее", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
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