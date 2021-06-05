Черчесов прокомментировал победу над Болгарией

Фото: инстаграм Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после победы над Болгарией (1:0) в товарищеской игре.

Что с травмированными? Мы не будем опережать события, дождемся завтра. Проведем обследования и надеемся, что травмы окажутся несерьезными, и ребята будут на поле.

Мы пообщались в перерыве, это было необходимо, так как тяжело входили в игру. Хотели мощнее начать, однако болгары готовились и перекрыли все зоны. Было трудно разгонять атаки, нам не хватало заряженности. Во втором тайме увеличили темп, повлияли заменами, Миранчук заработал пенальти, а Соболев реализовал. Это объективная картина. Прошел тяжелый сбор, мы набираем форму через матчи. Убеждены, что 12 июня мы будем намного свежее", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

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