Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном

Наставник сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча против Казахстана (4:0).

"Занесем себе в актив, что мы первыми добыли победу в Нур-Султане. Благодаря победе Казахстана над Шотландией (3:0) мы смогли правильно настроиться на матч. Также мы хорошо изучили их, выбрали правильную тактику и хорошо подобрали состав на игру.

Но самое главное победа над шотландцами. Если бы победила Шотландия, то я вынужден был бы объяснять игрокам, что с Казахстаном необходимо играть от ножа. А так они сами всё поняли", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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