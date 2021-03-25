Фото: РФС

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в матче отборочного раунда на ЧМ-2022.

"Мы добыли три очка, как и планировали. Первый тайм больше понравился, и не из-за двух голов, а потому, что мы играли более организованно. Второй тайм мы начали не правильно, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий гол и довели игру до победы.

Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации.

Мы ожидали непростой игры. У Мальты новый итальянский тренер, мы знали, что они организованные. Можно сказать, что мы немного помогли сопернику, позволили вольности при развитии атак. Счет 2:1 был скользким, сделали замены, забили третий гол, перехватили инициативу и победили.

Это турнирная стратегия. Наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла, мы со Словенией будем играть за 6 очков", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Читайте также: Россия начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Мальтой. | http://soccernews.ru