Черчесов прокомментировал победу над Мальтой
Фото: РФС
Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в матче отборочного раунда на ЧМ-2022.
"Мы добыли три очка, как и планировали. Первый тайм больше понравился, и не из-за двух голов, а потому, что мы играли более организованно. Второй тайм мы начали не правильно, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий гол и довели игру до победы.
Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации.
Мы ожидали непростой игры. У Мальты новый итальянский тренер, мы знали, что они организованные. Можно сказать, что мы немного помогли сопернику, позволили вольности при развитии атак. Счет 2:1 был скользким, сделали замены, забили третий гол, перехватили инициативу и победили.
Это турнирная стратегия. Наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла, мы со Словенией будем играть за 6 очков", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
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