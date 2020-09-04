Черчесов прокомментировал победу над сборной Сербии
Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после победы над Сербией (3:1) в Лиге Наций.
"Мы не слишком довольны, так как в простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно. Мы не играли почти год и требовать синхронных действий неправильно. С другой стороны, есть моменты, которые необходимо срочно исправлять.
Перебегали сербов? Во-первых, футбол - это спорт, где нужно двигаться, чтобы иметь преимущество. С другой стороны, мы не были готовыми к трем центральным защитникам, поэтому первый тайм недостаточно хорошим выдался. По ходу матча перестраивались, готовились к четырем защитникам. Однако Жирков и Ионов быстро поняли свои задания, плюс были изменения еще в перерыве, и во втором тайме показали более качественную игру.
Матч без зрителей? Это наш первый опыт игры при пустых трибунах. Когда вышел на поле, тишина была непонятная. Было не по себе. Фанатов не было на трибунах, однако они были у экранов телевизоров. И, наверное, было заметно, как мы хотим их порадовать", - заявил Черчесов.
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