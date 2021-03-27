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Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Словенией (2:1).

"Была битва за 6 очков. Словения отлично сыграла против Хорватии, ехали сюда в хорошем настроении. Мы тоже победили, однако Мальту, которая не сравнима с Хорватией. Настраивались на такую игру, какая она и получилась. Очень агрессивная команда, играют компактно. Есть у них футболисты топ-уровня: Иличич, Облак. Готовились к серьезному противостоянию. У нас футболисты тоже такого же класса. Не было сомнений, что будет хорошая игра.

Говорил на установке, что должны склонить чашу весов в нашу сторону. Кто проявил чуть больше характера, тот и победил. Оказались чуть удачливее. Изучали соперника, смотрели, кто у нас лучше готов. Неплохо играли в пять защитников, играли гибридно. Во время матча перестроились с ромбика на 5-4-1. Довели игру до победы", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

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