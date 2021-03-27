Черчесов прокомментировал победу над Словенией
Фото: Reuters
Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Словенией (2:1).
"Была битва за 6 очков. Словения отлично сыграла против Хорватии, ехали сюда в хорошем настроении. Мы тоже победили, однако Мальту, которая не сравнима с Хорватией. Настраивались на такую игру, какая она и получилась. Очень агрессивная команда, играют компактно. Есть у них футболисты топ-уровня: Иличич, Облак. Готовились к серьезному противостоянию. У нас футболисты тоже такого же класса. Не было сомнений, что будет хорошая игра.
Говорил на установке, что должны склонить чашу весов в нашу сторону. Кто проявил чуть больше характера, тот и победил. Оказались чуть удачливее. Изучали соперника, смотрели, кто у нас лучше готов. Неплохо играли в пять защитников, играли гибридно. Во время матча перестроились с ромбика на 5-4-1. Довели игру до победы", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Читайте также: Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022
-
"Тамбов" может прекратить существование после окончания сезона
-
Пользователи Soccernews считают, что Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А
-
УЕФА собирается пустить болельщиков на финал Лиги Чемпионов
-
Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А
Лента новостей
-
Головин избежал серьезного повреждения
-
Сборная России показала фото из раздевалки после победы над Словенией
-
Девушка дня: Ксения Коваленко - футболистка, родившая дочь Глушакову
-
Черчесов прокомментировал победу над Словенией
-
"Атлетико" назвал "МЮ" стоимость Льоренте
-
Черчесов сравнялся с Хиддинком по победам во главе сборной России
-
"Бавария" показала 35 лучших сэйвов Нойера в честь его 35-летия
-
19-летний Мухин дебютировал за сборную России
-
Черногория разгромила Гибралтар
-
Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022
-
Хави: "Лёв отлично бы подошел для "Барселоны"
-
ПСЖ нацелился на вратаря "Лидса"
-
Жирков сравнялся с Василием Березуцким по количеству матчей за сборную
-
Мбаппе рассказал, за что его критиковали в молодежных командах
-
1
Пьянич: "Хотел бы играть с Месси много лет"
-
Экс-игрок "Милана" Каладзе имеет проблемы с кровоснабжением мозга
-
"Тамбов" может прекратить существование после окончания сезона
-
Пользователи Soccernews считают, что Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А
-
Джикия не жалеет, что отказал "Зениту"
-
"Ливерпуль" лидирует в гонке за форвардом ПСВ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3