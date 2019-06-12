Черчесов прокомментировал победу сборной России над Кипром

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после победы своей команды над Кипром в матче четвёртого тура квалификации Евро-2020.

"Есть вещи, которые делали правильно. Забили пару мячей. Не знаю, было ли вне игры или нет. То, что планировали, сделали. Другое дело, когда около ворот много моментов и полумоментов, то их надо реализовывать. Такие игры тоже бывают. Самое главное, что не теряли концентрацию, хотя несколько вылазок у соперника было достаточно опасных. Сезон был длинный. Я поблагодарил игроков за профессионализм, который они проявили, потому что с первого дня сбора не было ни одного слова об усталости. У нас было две игры, нужно было обязательно брать шесть очков. Мы их взяли", - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России три дня назад разгромила Сан-Марино со счётом 9:0, а в поединке с Кипром выиграла 1:0.

В четырёх турах национальная команда набрала 9 очков и занимает второе место в своей отборочной группе вслед за Бельгией.

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