Черчесов прокомментировал поражение "Ференцвароша" в его дебютном матче

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов подвёл итоги товарищеской встречи со словацким "ДАК 1904".

Венгры уступили со счётом 2:0. Эта игра стала дебютной для российского тренера у руля новой команды.

"Думаю, мы провели очень хороший контрольный матч. Было очень важно сыграть в свой футбол и выпустить некоторых футболистов на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Проблема в том, что десять наших игроков находятся на карантине, а ещё трое уехали на Кубок Африки.

Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я недоволен. У нас есть ещё неделя, чтобы подготовиться к старту чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не принесёт проблем", - сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе.

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