Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии

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Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии

Наставник сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча с Бельгией (1:3).

"Выдалась довольно интересная игра, которую теперь нужно внимательно проанализировать. Мы знали, что у Бельгии хорошо получаются контратаки, но не смогли этому противодействовать, поэтому и проиграли. Не думаю, что сегодня уместно кого то ругать. Футболисты все понимают и теперь мы будет работать над исправлением ситуации", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что теперь 24 марта Россию ожидает игра против Казахстана, который ранее разгромил Шотландию (3:0).

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Сборная России проигрывает Бельгии в первом матче отборочного раунда к Евро-2020

Сборная России проигрывает Бельгии в первом матче отборочного раунда к Евро-2020

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