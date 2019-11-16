Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии

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Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об игре против Бельгии (1:4).

"Мы пытались играть в футбол, так как нам нужно было побеждать. Не хотели закрываться и сыграли открыто, однако Бельгия оказалась удачливее. На ЧМ-2018 нас критиковали за то, что с Испанией мы играли от обороны. Сегодня сыграли иначе и сейчас меня спрашивают, почему я не поменял схему.

Думаю, футболистов не нужно критиковать. Им нужны подсказки, чтобы в следующем матче сыграть лучше. Хочется поблагодарить фанатов за прекрасную атмосферу. Нам нравится играть в Санкт-Петербурге.

Со сборными такого уровня нужен другой подход к игре. На мундиале физически мы выглядели лучше, чем сейчас. Пока команда не готова играть на таком уровне весь матч", - заявил Черчесов.

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