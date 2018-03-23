Черчесов прокомментировал поражение от Бразилии

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче с Бразилией (0:3).

"Сказалось ли отсутствие травмированных? Понятно, что это важные для нас футболисты, но надо посмотреть, как они будут восстанавливаться. Но плакаться по этому поводу не будем, тем более это может оскорбить других футболистов команды. Но если разобраться, то, получается, снова строим с нуля.

Буквально за тридцать секунд до каждого гола у нас уже стоял футболист на замену. Уже чувствовал, что соперник перехватывает инициативу, но не успевали выпускать свежих игроков. Инициативу в таких играх отдавать нельзя. Посмотрим, что надо срочно изменить.

Мне понравились отдельные моменты. Когда набегаешься, сложно отбирать у этих ребят мяч. Мы делали отдельные ошибки. Перескочить на другой уровень через несколько ступенек нам тяжело.

У нас было не просто желание играть, но победить. Если сравнивать с аргентинцами, испанцами и бельгийцами, то уровень примерно одинаковый, но системы игры разные" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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