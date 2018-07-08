Черчесов прокомментировал поражение от Хорватии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.
"Жалко, что проиграли такой матч, потому что реально заслуживали больше. Мы играли с хорошей командой, хорошими игроками. Сыграли так, как планировали. Голы пропускали не те, которые надо было пропускать. Но это футбол. Благодарен футболистам за тот турнир, который проверили. 50 дней пролетели почти как один день. Спасибо всем болельщикам. Можно сказать, это их заслуга, что мы так далеко прошли" - сказал Черчесов.
Не пропустите видеообзор матча Россия - Хорватия. | http://soccernews.ru
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