Черчесов прокомментировал поражение от сборной Австрии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с Австрией.
"Результат нужен всегда вне зависимости от того, подготовка это или ещё что-то. Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли. Двенадцать дней отработали, которые должны дать возможность быстрее думать, быстрее бегать, быстрее мыслить. Всё идёт своим чередом. Следующая игра с Турцией - к ней подойдём более свежие.
Были хорошие подходы, но мы не могли первого игрока перекинуть. Не было последнего паса. Не говорим про забитые голы. Пару раз играли не так, как надо. Возможно, гола бы не было, но был бы удар. Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать. Не можем из-за одного упущенного момента или паса что-то в своих взглядах менять" - сказал Черчесов.
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