Черчесов прокомментировал промахи Смолова и Фернандеса в серии пенальти с Хорватией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал промахи в послематчевой серии пенальти в игре 1/4 финала Чемпионата Мира с Хорватией игроков своей команды - Федора Смолова и Марио Фернандеса.

"После таких матчей и таких вещей, как промах в серии пенальти, лучше промолчать и оставить человека одного. Во всяком случае с моей стороны ни одного слова не прозвучало именно в таком контексте - забили или не забили. Время пройдет, спокойно проанализируем, встретимся и обговорим, как избежать этого в дальнейшем", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, в пятерке лидеров игроков по намотанному километражу на ЧМ оказались пять россиян. | soccernews.ru