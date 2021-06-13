Черчесов прокомментировал разгромное поражение сборной России на старте Евро-2020

Теги россиястанислав черчесовбельгия

Черчесов прокомментировал разгромное поражение сборной России на старте Евро-2020

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре национальной команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой Бельгии (0:3).

"Говорить по результату нечего, все на табло. Начали игру, как планировали, компактно. Пропущенный мяч из ничего повлиял на ход игры, на моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Надо было переламывать. Во втором тайме сделали замены, стали играть компактно. Другой момент, что не создали достаточного количества шансов, были стандарты. Бельгийцы перекрыли зоны", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

Во 2-м туре группового этапа Россия сыграет с Финляндией. Встреча состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начнется в 16:00 мск.

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