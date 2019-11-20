Черчесов прокомментировал разгромную победу сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромную победу своей команды в матче с Сан-Марино (5:0) в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщает "Матч Премьер".

"В целом оценю матч хорошо. Нельзя сказать, что мы экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам. Вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами. Все удалось", - сказал Черчесов.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав 24 балла.

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