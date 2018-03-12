Черчесов прокомментировал решение братьев Березуцких завершить международную карьеру

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Черчесов прокомментировал решение братьев Березуцких завершить международную карьеру

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал завершение международной карьеры братьев Березуцких.

"Тогда я сам попросил Василия не завершать карьеру, а приостановить, потому что иногда на эмоциях можно принять решение, а потом об этом жалеть. И мы отнеслись к ситуации нормально. Потом мы встречались и перед Кубком Конфедераций, но тогда они не были до конца готовы.

Конечно, большой плюс в том, что и Василий, и Алексей прекрасно знают, что такое большие турниры, но они приняли такое решение, его можно только уважать. Они продолжают играть в клубе. Могу только пожелать им, чтобы они не только доиграли нынешний сезон, но и продолжили карьеру в следующем" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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