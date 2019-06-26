Черчесов прокомментировал решение РФС о введении в РПЛ лимита на легионеров

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свою точку зрения по поводу изменения лимита на легионеров по схеме "8+17" с сезона-2020/21.

"Я всегда высказывался именно за ограничение в заявке. Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считая игроков на поле во время матча. У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе не зависимо от гражданства спортсмена и соответственно – прогресс в конкурентной среде. Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона 2020/21", - сказал Черчесов.

Ранее по этому поводу также высказались Газизов и Орлов.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит "6+5".

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