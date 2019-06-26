Черчесов прокомментировал решение РФС о введении в РПЛ лимита на легионеров
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свою точку зрения по поводу изменения лимита на легионеров по схеме "8+17" с сезона-2020/21.
"Я всегда высказывался именно за ограничение в заявке. Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считая игроков на поле во время матча. У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе не зависимо от гражданства спортсмена и соответственно – прогресс в конкурентной среде. Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона 2020/21", - сказал Черчесов.
Ранее по этому поводу также высказались Газизов и Орлов.
Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит "6+5".
А еще: Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20 | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Яспер Силлессен близок к переходу в "Валенсию"
-
Гвардиола: "Забудьте о том, что я буду президентом "Барселоны". Я вернусь в "Барсу", но не для этого"
-
"Ростов" переиграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер"
-
СМИ: "Зенит" подписал игрока сборной Колумбии Диаса
-
"Анжи" получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне
Лента новостей
-
В Сети появилось фото игровой формы московского "Спартака" на следующий сезон
-
Паредес: "Я остаюсь в ПСЖ и никуда не собираюсь уходить"
-
Карпин - о матче со "Спартаком": "Не могу сказать, что всем доволен, работы непочатый край"
-
Фарфан отправится в Барселону, чтобы пройти медобследование
-
Яспер Силлессен близок к переходу в "Валенсию"
-
Черчесов прокомментировал решение РФС о введении в РПЛ лимита на легионеров
-
"Оренбург" будет играть на своем стадионе в новом сезоне РПЛ
-
Терри заявил, что у Лэмпарда самые высокие шансы преуспеть в "Челси"
-
Уганда и Зимбабве обменялись голами во втором туре Кубка Африки
-
"Удинезе" ожидает перехода Бекао в июле
-
Кокорин хочет пройти реабилитацию в московском медцентре до отправки в колонию
-
1
Кононов прокомментировал матч "Спартака" с "Ростовом"
-
1
Ещенко: "Всегда когда проигрываешь, неприятно, хотелось бы выигрывать"
-
Гвардиола: "Забудьте о том, что я буду президентом "Барселоны". Я вернусь в "Барсу", но не для этого"
-
2
Глушаков: "Всех с началом сезона и турнира "Кубок Матч Премьер". Удачи, "Спартак"!"
-
1
Орлов - о лимите: "Придется искать большие деньги, чтобы находить игроков с российским паспортом"
-
1
"Ростов" переиграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер"
-
1
"Чертаново" разгромило старейший английский клуб "Шеффилд"
-
СМИ: "Зенит" подписал игрока сборной Колумбии Диаса
-
1
"Ахмат" обыграл ДАК благодаря пента-трику Мбенга
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20