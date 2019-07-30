Черчесов прокомментировал решение Самедова завершить карьеру

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, что бывший хавбек национальной команды Александр Самедов решил в 35 лет завязать с футболом.

"Пару дней назад мы разговаривали с Александром в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он ещё мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать.

Карьера Самедова получилась яркой, он сыграл большую роль в сборной на Чемпионате Мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом. Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он должен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце", - сказал Черчесов.

Последним клубом Самедова были самарские "Крылья Советов". Также он защищал цвета "Спартака", "Локомотива", ФК "Москва" и "Динамо".

За сборную России хавбек выступал с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.

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