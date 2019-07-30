Черчесов прокомментировал решение Самедова завершить карьеру

Теги россиястанислав черчесовалександр самедов

Черчесов прокомментировал решение Самедова завершить карьеру

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, что бывший хавбек национальной команды Александр Самедов решил в 35 лет завязать с футболом.

"Пару дней назад мы разговаривали с Александром в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он ещё мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать.

Карьера Самедова получилась яркой, он сыграл большую роль в сборной на Чемпионате Мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом. Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он должен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце", - сказал Черчесов.

Последним клубом Самедова были самарские "Крылья Советов". Также он защищал цвета "Спартака", "Локомотива", ФК "Москва" и "Динамо".

За сборную России хавбек выступал с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.

Не пропустите: СМИ сообщили о возможном увольнении главы судейского корпуса РФС. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Кристал Пэлас" готов предложить ЦСКА за Чалова 15 миллионов евро

"Кристал Пэлас" готов предложить ЦСКА за Чалова 15 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
9 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 2 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов