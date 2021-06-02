Черчесов прокомментировал результат матча с Польшей
Наставник сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеской игры против Польши (1:1).
"В любом матче хотим победить. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол. Доволен отношением к матчу, команда играла компактно, несмотря на сложные тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.
Пропущенный гол не видел, так как отвернулся. Потом посмотрю и оценю. Чувствую в Польше себя хорошо, болельщики поприветствовали. Самое главное, что нет травм. Посмотрим, вылезет ли завтра что-то. Сегодня для меня отсутствие травм - самое главное. 90 минут в хорошем темпе сыграли. Понятно, что на Евро он будет ещe выше", - заявил Черчесов.
Напомним, что 5 июня Россия проведет товарищеский матч против Болгарии.
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