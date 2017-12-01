Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда ЧМ-2018.

"Нельзя после жеребьевки сказать - доволен или нет. Какая группа есть, такая есть. Опережу ваши вопросы. Не знаю ни одной из этих команд, никогда не встречались, за ними не наблюдал. Единственное, мы знаем, что за Египет выступает Салах, которого я сейчас буду просматривать в игре "Спартак" - "Ливерпуль".

В Уругвае играют Кавани и Суарес. Все это имена, что из себя представляют команды, мы не знаем, поэтому сейчас можно о чем угодно говорить, а все показывает поле. Что бросается в глаза: игры у нас по-нарастающей - первый матч с командой из последней корзины, второй - из третьей... Вот здесь, возможно, какой-то маленький бонус есть, но все будет решаться на поле" - приводит слова Черчесова твиттер сборной.

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