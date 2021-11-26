Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для национальной команды, которой предстоит сыграть со сборной Польши.

"Интересный жребий. Поляков знаем, дальше Швеция или Чехия — они качественно сыграли на Евро. Видел и последний матч шведов с испанцами. Но первый барьер — Польша. Есть Левандовски, Крыховяк — всё понятно. Играем через четыре месяца, ситуация может поменяться во всех командах. Опыт подсказывает, что ничего ещё не известно. Есть соперник, надо готовиться, приняли во внимание. Хорошо, что играем дома.

Наш последний матч с ними перед Евро не даст нам всю картину. У них не было каких-то игроков, мы были после сбора тяжёлого. Сначала у них были неплохие моменты, потом мы владели инициативой. Интересный был матч", — сказал Черчесов для "Чемпионата".

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