Черчесов прокомментировал ротацию капитанов в сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о практике своего преемника Валерия Карпина назначать нового капитана национальной команды на каждый матч.

"Если бы я разделял эту позицию, у меня тоже капитаны менялись бы каждый матч, верно? У нас в сборной капитанами были знаковые фигуры - сначала Василий Березуцкий, затем Игорь Акинфеев, после чемпионата мира Артём Дзюба. Словом, подход другой. Но это не значит, что я прав, а Валера - нет. Каждый имеет право на собственную позицию.

Я капитанил в сборной, "Спартаке", "Тироле", в дрезденском "Динамо", отношение тогда было немного другим. Есть внутрикомандная иерархия, которая должна работать. Какие-то вещи капитан должен решать в коллективе и без тренера", - сказал Черчесов.

Напомним, что при Карпине капитанами сборной уже успели побыть Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

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