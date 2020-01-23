Черчесов прокомментировал ситуацию с Кокориным

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о нашумевшей истории со скандальным переходом форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".

Напомним, что клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста, однако сам он отказался менять команду и продолжает тренироваться на сборе "сине-бело-голубых".

"Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в "Зените" форвардов Дзюба - Азмун, его аренда в "Сочи" видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в "Зените".

А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но всё зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период", - сказал Черчесов.

Стоит отметить, что Кокорин не вызывался в сборную России с ноября 2017 года. В составе национальной команды он провёл 47 матчей и забил 12 голов.

Не пропустите: "Здравый смысл должен восторжествовать": владелец "Сочи" сделал новое заявление об аренде Кокорина. | http://soccernews.ru