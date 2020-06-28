Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем "Сочи" - "Ростов"

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Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем "Сочи" - "Ростов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с матчем 23-го тура РПЛ "Ростов" - "Сочи" (1:10).

Напомним, ранее шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом, из-за чего клубу пришлось выпустить на игру против "Сочи" (1:10) футболистов академии.

"Жизнь такая. Ситуация нужно принимать, как есть. Многие осуждают "Сочи"? А я приведу пример. "Урал" не сыграл с "Шинником" кубковый матч, в потом ничего не выиграл. Нужно находиться в игровом ритме.

Не должно быть двойных стандартов. Но регламент был так принят.
Будем играть теми, кто может играть. Нормально. Просто не надо до этого доводить. Каждый клуб должен рассчитывать свои возможности. Повнимательнее, пожалуйста. Никто чемпионат останавливать не собирается. Это ваша ответственность перед клубом", - сказал Черчесов в программе "После футбола с Георгием Черданцевым".

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