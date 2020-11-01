Черчесов прокомментировал слова Хинкеля об усталости Зелимхана Бакаева

Наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова тренера "Спартака" Андреаса Хинкеля, который ранее заявлял об усталости Зелимхана Бакаева.

"Усталость Бакаева? Ему сколько лет? От чего он устал? В еврокубках команда не выступает, в сборной он тоже не в каждом матче выходит. Нам необходимо убирать из лексикона слова "проблема" и "усталость". Юрий Жирков вот почти три матча полностью сыграл кряду", - заявил Черчесов.

В текущем сезоне Бакаев сыграл 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

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