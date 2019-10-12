Черчесов прокомментировал состояние Фернандеса и Баринова

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, как чувствуют себя получившие повреждения защитник Марио Фернандес и хавбек Дмитрий Баринов.

"Состояние Фернандеса и Баринова примерно такое же, как перед игрой с Шотландией. У них тоже были проблемы, но они нам помогли. Посмотрим, что будет в этот раз", - сказал Черчесов.

Напомним, что участие вышеуказанных футболистов в ближайшем матче находится под вопросом.

В воскресенье, 13 октября, сборная России в гостях сыграет с Кипром. Начало встречи - в 19:00 по московскому времени.

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