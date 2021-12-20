Черчесов прокомментировал свое назначение в "Ференцварош"

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Черчесов прокомментировал свое назначение в "Ференцварош"

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера венгерского "Ференцвароша".

"Когда я узнал об интересе "Ференцвароша", то стал узнавать информацию о клубе. Я не очень хорошо знаю команду, но помню, как "Ференцварош" играл в финале Кубка Кубков в 1975 году. Поэтому я быстро разобрался в этом проекте.

Я являюсь строгим и целеустремленным тренером. Талант не стоит ничего без работы для меня. Работу я ценю гораздо больше. Я хочу сделать команду чемпионом с игрой, которая приведет на стадион еще больше болельщиков", — приводятся слова Черчесова на официальном сайте клуба.

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