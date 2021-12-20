Черчесов прокомментировал свое назначение в "Ференцварош"
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера венгерского "Ференцвароша".
"Когда я узнал об интересе "Ференцвароша", то стал узнавать информацию о клубе. Я не очень хорошо знаю команду, но помню, как "Ференцварош" играл в финале Кубка Кубков в 1975 году. Поэтому я быстро разобрался в этом проекте.
Я являюсь строгим и целеустремленным тренером. Талант не стоит ничего без работы для меня. Работу я ценю гораздо больше. Я хочу сделать команду чемпионом с игрой, которая приведет на стадион еще больше болельщиков", — приводятся слова Черчесова на официальном сайте клуба.
Не пропустите: Анчелотти оценил игру Азара в матче с "Кадисом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хави высказался об огромном отставании "Барселоны" от "Реала" в Ла Лиге
-
Иммобиле ушел на самоизоляцию из-за жены
-
Червиченко рассказал, почему российскими тренерами не интересуются в Европе
-
Кепа может перебраться в Серию А
-
Российский миллиардер может купить "Торпедо"
-
Черчесов прокомментировал свое назначение в "Ференцварош"
-
"Барселона" готова заплатить за Торреса 50 миллионов евро
-
1
Роналду поможет пострадавшим от извержения вулкана на Канарах
-
"Милан" и "Интер" нацелились на форварда, которым интересуется "Ювентус"
-
"Барселона" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
Джеррард хочет видеть в "Астон Вилле" защитника "Ливерпуля"
-
Газизов высказался о будущем Урунова, который принадлежит "Спартаку"
-
"Реал" вступил в борьбу за Толиссо
-
ПСЖ и "Ювентус" готовят громкий обмен в январе
-
Бразилец Тайсон может вернуться в Украину
-
Черчесов возглавил венгерский топ-клуб
-
"Краснодар" на длительный срок лишился лучшего бомбардира
-
"Барселона" договорилась с Кавани
-
В ванне с шампанским. Жена футболиста "Шахтера" показала отдых на Мальдивах
-
1
Руководитель ПСЖ оценил игру Месси