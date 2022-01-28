Черчесов прокомментировал свое первое поражение на посту тренера "Ференцвароша"

Фото: инстаграм Черчесова\Автор неизвестен

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился мнением о матче с "Академией Пушкаша" (0:1), поражение в котором стало первым для российского тренера в венгерском клубе.

"Это была наша первая игра после зимней паузы, и мы не предполагали, что она пройдет именно так.

Мы плохо начали матч, потому получили красную карточку. Однако вдесятером мы играли лучше, чем в первые 25 минут. Мы очень плохо вошли в игру.

Мне понравилось то, как мы отреагировали на удаление, хорошо сработали замены.

В перерыве мне пришлось покричать, что не совсем свойственно мне, но я хотел зажечь ребят, и это сработало. Однако, к сожалению, сравнять счет не удалось", – сказал российский специалист.

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