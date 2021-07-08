Черчесов прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России
Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен
Станислав Черчесов поделился эмоциями после своего ухода с поста главного тренера сборной России.
"Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковыми о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России.
Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет – прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза.
Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира-2022", – цитирует Черчесова пресс-служба РФС.
Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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