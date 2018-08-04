Черчесов прокомментировал трансфер Головина в "Монако"

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Черчесов прокомментировал трансфер Головина в "Монако"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал трансфер полузащитника Александра Головина в "Монако".

"Раньше для меня Монако ассоциировалось с шампанским, а сейчас за 30 миллионов туда наш футболист отправился играть. Не шампанское пить после провального турнира, а подписал большой контракт. Это должно стать примером для других" - сказал Черчесов.

Напомним, что 22-летний Головин заключил с "Монако" пятилетний контракт.

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