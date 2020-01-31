Черчесов прокомментировал трансферы Смолова, Соболева, Комличенко и Кудряшова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о переходах в другие клубы сразу трёх нападающих национальной команды.
Напомним, что Фёдор Смолов сменил "Локомотив" на "Сельту", Александр Соболев перебрался из "Крыльев Советов" в "Спартак", а Николай Комличенко покинул "Младу Болеслав" и стал игроком московского "Динамо".
"Зимний период традиционно отличается тем, что именно в это время игроки могут менять клубы, и ряд футболистов уже это сделали. Так получилось, что сразу три форварда, являющиеся кандидатами в сборную, перешли в другие команды. Это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами. Уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику.
Уже после трансфера в "Динамо" со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в российской Премьер-лиге. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьёзный вызов.
Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за "Динамо", "Сельту" и "Спартак". Кстати, не стоит забывать и про Кудряшова, в начале января перешедшего из "Сочи" в "Антальяспор". Это уже его второй приход в турецкий чемпионат, и нас удовлетворяет, что Фёдор регулярно выходит на поле в своём новом клубе. Надеемся, что скоро поправится Денис Черышев, сейчас восстанавливающийся после травмы", - сказал Черчесов.
Не пропустите: Соболев опубликовал прощальное письмо после перехода из "Крыльев Советов" в "Спартак". | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: "Барселона" купила "нового Криштиану Роналду"
-
"Атлетико" объявил о возвращении Карраско
-
Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"
-
Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции
-
"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла
Лента новостей
-
Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"
-
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова, Соболева, Комличенко и Кудряшова
-
Официально: "Барселона" купила "нового Криштиану Роналду"
-
"Атлетико" объявил о возвращении Карраско
-
"Краснодар" отклонил предложение "Рубина" по своему воспитаннику
-
Кокорин вылетел на сбор "Зенита-2"
-
"Саутгемптон" не отпустил своего лучшего бомбардира в "Манчестер Юнайтед"
-
"Аталанта" подписала хавбека, отказавшего летом "Спартаку"
-
Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"
-
Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции
-
Соболев опубликовал прощальное письмо после перехода из "Крыльев Советов" в "Спартак"
-
Мещеряков: "Отсутствие опции обязательного выкупа в арендном соглашении Смолова - это жёсткая позиция "Локомотива"
-
Бруну Фернандеш выбрал игровой номер в "Манчестер Юнайтед"
-
Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в "Динамо"
-
"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла
-
Алексей Миранчук не покинет "Локомотив" зимой
-
"Борнмут" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде нападающего
-
Месси намерен ежегодно продлевать контракт с "Барселоной" на один сезон
-
Уткин: "Цорн - плохой спортдиректор"
-
"Барселона" согласовала покупку бразильского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15