Черчесов прокомментировал трансферы Смолова, Соболева, Комличенко и Кудряшова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о переходах в другие клубы сразу трёх нападающих национальной команды.

Напомним, что Фёдор Смолов сменил "Локомотив" на "Сельту", Александр Соболев перебрался из "Крыльев Советов" в "Спартак", а Николай Комличенко покинул "Младу Болеслав" и стал игроком московского "Динамо".

"Зимний период традиционно отличается тем, что именно в это время игроки могут менять клубы, и ряд футболистов уже это сделали. Так получилось, что сразу три форварда, являющиеся кандидатами в сборную, перешли в другие команды. Это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами. Уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику.

Уже после трансфера в "Динамо" со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в российской Премьер-лиге. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьёзный вызов.

Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за "Динамо", "Сельту" и "Спартак". Кстати, не стоит забывать и про Кудряшова, в начале января перешедшего из "Сочи" в "Антальяспор". Это уже его второй приход в турецкий чемпионат, и нас удовлетворяет, что Фёдор регулярно выходит на поле в своём новом клубе. Надеемся, что скоро поправится Денис Черышев, сейчас восстанавливающийся после травмы", - сказал Черчесов.

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