Черчесов прокомментировал травлю Дзюбы

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о ситуации с оскорблениями капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

"Артём - опытный футболист и взрослый, сформировавшийся человек. Сыграл пару игр за "Зенит" и только потом спокойно ответил. По большому счёту, это нас не затронуло. Хотим мы или нет, вокруг нас что-то происходит. Кто-то это делает ситуативно, кто-то - ненарочно, не понимая целиком ситуации. Способна ли эта травля на него повлиять? Такие моменты могут повлиять на любого человека. Но так как мы рядом и у нас есть связь, свою обязательную программу должны выполнять. Если видим, что ситуация неправильная, есть же телефон, можно позвонить. Из этой ситуации всем нужно выходить достойно. Надеюсь, что всё устаканится и встанет на правильные рельсы.

Лично я стараюсь всегда с пониманием относиться к вопросам, связанным с болельщиками. Но они не могут всё знать. И что самое интересное, я сам не могу всё говорить. Есть же вопросы тактики - ну нельзя иногда публично рассуждать о том, почему вчера футболист не отыграл до конца матча. А болельщик хочет его видеть. Ну повозмущался он из-за того, что тот не играет, команда одержала победу, и он сразу забыл об этом. Время проходит, и результат - лучший ответ на большинство вопросов, которые есть в футболе. А болельщик, если он не будет эмоциональный и живой, что тогда? Пришли как на концерт, камерно посидели... Так, что ли? Но, конечно, нужно соблюдать правила общественного порядка, это даже не обсуждается", - сказал Черчесов.

Напомним, что впервые кричалка "Дзюба, Дзюба, иди *****" прозвучала во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

Затем подобный инцидент произошёл на игре "Урал" - "Спартак", а апогеем стала напряжённая обстановка вокруг поединка "Зенит" - "Спартак". Чтобы избежать скандальных лозунгов, правоохранители в качестве профилактической работы задержали десятки фанатов "красно-белых", а на стадионе использовались глушилки.

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