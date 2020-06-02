Черчесов прокомментировал уход Семина с поста главного тренера "Локомотива"

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Черчесов прокомментировал уход Семина с поста главного тренера "Локомотива"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он думает об уходе Юрия Семина с поста наставника московского "Локомотива".

"Не хочется говорить банальности. Я не могу быть адвокатом, а тем более судьей. Судьями будут турнирная таблица и качество игры. С одной стороны, жалко – «Локомотив» принял нестандартное решение. А остальное – футбол рассудит, наше с ним общение не прекращается", — сказал Черчесов в программе "Футбол России".

Напомним, что Семин покинул "Локомотив" по истечении срока контракта. Вместо него московский клуб возглавил сербский специалист Марко Николич.

Не пропустите: Главный тренер сборной Бельгии мог возглавить "Локомотив". | http://soccernews.ru
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