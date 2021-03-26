Черчесов прокомментировал успешный старт сборной России на молодёжном Евро-2021

Фото РИА Новости / Алексей Майшев

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после первого матча российской молодёжки на Евро-2021.

Напомним, что команда в стартовом туре группового этапа турнира разгромила Исландию со счётом 4:1.

"Тоже смотрел молодёжку. Поздравил Галактионова с победой. Они в турнире. У них свои задачи, мы решаем свои. Мы всё время на связи", - сказал Черчесов.

В воскресенье россияне встретятся с одним из фаворитов молодёжного Евро - сборной Франции.

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