Черчесов прокомментировал успешный старт сборной России на молодёжном Евро-2021
Фото РИА Новости / Алексей Майшев
Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после первого матча российской молодёжки на Евро-2021.
Напомним, что команда в стартовом туре группового этапа турнира разгромила Исландию со счётом 4:1.
"Тоже смотрел молодёжку. Поздравил Галактионова с победой. Они в турнире. У них свои задачи, мы решаем свои. Мы всё время на связи", - сказал Черчесов.
В воскресенье россияне встретятся с одним из фаворитов молодёжного Евро - сборной Франции.
Не пропустите: Тренер молодёжной сборной России высказался об удачном старте на Евро-2021. | http://soccernews.ru
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