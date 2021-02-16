Черчесов прокомментировал вероятность возвращения Кокорина в сборную

Теги станислав черчесовалександр кокоринроссия

Черчесов прокомментировал вероятность возвращения Кокорина в сборнуюНаставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможности форварда "Фиорентины" Александра Кокорина попасть в заявку команды на Евро-2020.

"Мы, конечно, наблюдаем за всеми футболистами. Давайте поэтапно смотреть на это. Если у футболиста российский паспорт, качественно играет, то мы мимо не проходим", – приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, Кокорин провел в составе сборной России 48 матчей. В его активе 12 забитых мячей, однако, с ноября 2017 года нападающий за главную команду не играл.

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