Черчесов прокомментировал вероятность возвращения Кокорина в сборную

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможности форварда "Фиорентины" Александра Кокорина попасть в заявку команды на Евро-2020.

"Мы, конечно, наблюдаем за всеми футболистами. Давайте поэтапно смотреть на это. Если у футболиста российский паспорт, качественно играет, то мы мимо не проходим", – приводит слова Черчесова ТАСС.