Черчесов прокомментировал возможность своей отставки
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета национальной команды из Кубка Конфедераций ответил на вопросы о возможности своей отставки.
"Готов ли я к отставке? Я с удовольствием работаю и буду работать через год ещё лучше. Будем двигаться дальше. Мы выиграли за этот месяц определённую симпатию, дали повод для оптимизма" - сказал Черчесов.
Напомним, что сборная России проиграла два из трёх матчей группового этапа Кубка Конфедераций, взяв верх только над Новой Зеландией.
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