Черчесов прокомментировал возможность возвращения Акинфеева в сборную России

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о том, стоит ли ожидать возвращение в национальную команду вратаря Игоря Акинфеева.

"Слово уговаривать - неправильное. Мы со всеми на контакте, он своё решение принял, на данный момент он вне сборной, если объявит, что хочет вернуться, рассмотрим этот вариант", - сказал Черчесов.

34-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

Не пропустите: ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru