Черчесов прокомментировал возможный переезд Дзюбы в АПЛ

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переезде Артема Дзюбы в Англию.

"Дзюба в АПЛ? Я могу только подарить ему английский словарь. АПЛ - сильный чемпионат, а Дзюба - сильный футболист. Возможно, они смогут помочь друг другу", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 11 результативных передач в 36 играх.

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