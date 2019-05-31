Черчесов прокомментировал возможный переход Дзюбы в английский клуб

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался касательно желания нападающего национальной команды Артёма Дзюбы поиграть в АПЛ.

"Мне как тренеру сборной ни хорошо, ни плохо от того, перейдёт Дзюба в Англию или нет. Главное, чтобы футболист принимал верное решение и продолжал совершенствоваться. Мы не можем запретить или посоветовать. Мы уважаем решение каждого футболиста. Они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение. Согласитесь, что несколько раз уже было, когда игрок сборной переходил в новый клуб, он у нас не играл", - сказал Черчесов.

Напомним, что Дзюба ради повышения шансов на трансфер в клуб АПЛ начал сотрудничать с португальским агентом Жорже Мендешем.

СМИ утверждают, что форвард "Зенита" может оказаться в "Вулверхэмптоне".

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