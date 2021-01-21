Черчесов прокомментировал возможный переход Кокорина в "Фиорентину"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу ожидаемого трансфера нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину". Как считает специалист, желание игрока является ключевым моментом.



"Кокорин в последнее время переходил из "Зенита" в "Сочи", затем в "Спартак", сейчас пошли разговоры о "Фиорентине". Любой трансфер – это прежде всего желание самого футболиста, а также решение двух футбольных клубов. Если все три участника сделки хотят перехода, значит он может состояться. Трудно со стороны давать советы, делать прогнозы. Только Кокорин может оценить ситуацию", — заявил Черчесов в комментарии "РБ Спорт".



Напомним, в ближайшее время может состоятся переход Кокорина в итальянский клуб. Агент игрока подтвердил согласие на понижение зарплаты в новой команде.

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