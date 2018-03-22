Черчесов прокомментировал возможный вызов Ари в сборную России

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Черчесов прокомментировал возможный вызов Ари в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный вызов нападающего "Локомотива" Ари в национальную команду.

"Первым, кто заметил Ари ещё в Швеции в "Кальмаре", был я. Что касается участия в Чемпионате Мира, то он получит гражданство, а значит, будет иметь право сыграть за сборную. Пока не о чем думать, он пока бразилец. Когда ситуация поменяется, будем думать, отслеживать" - сказал Черчесов.

В этом сезоне 32-летний Ари из-за травмы сыграл за "Локомотив" всего 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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