Черчесов прокомментировал возвращение в сборную Игнашевича

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в его команду защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича.

"Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене. Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе. Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18-го мая Игнашевича на сборе в Новогорске", - цитирует 54-летнего специалиста официальный сайт РФС.

Напомним, Игнашевич объяснил свое решение вернуться в сборную. | soccernews.ru