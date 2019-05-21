Черчесов прокомментировал выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о проведении финала Лиги Европы в Баку.

"Матчи такого уровня дают многое принимающей стране, да и для вашего футбола это большой плюс. В последнее время довольно немало публикаций читал об Азербайджане. Это хорошая реклама страны и города. К тому же, к вам приедут два топ-клуба. Внимание всего мира или, как минимум, всей Европы будут направлены на Баку.

Понятно, что в преддверии такого матча было несколько публикаций, мол, якобы сложно приехать в Баку и другого рода недовольства. Когда все закончится, они поменяют свое мнение", - сказал Черчесов

Напомним, матч финала Лиги Европы состоится 29 мая, в нем встретятся "Арсенал" и "Челси".

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