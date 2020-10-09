Черчесов прокомментировал вызов Беляева в сборную России
Наставник сборной России Станислав Черчесов объяснил своё решение пригласить на сбор национальной команды центрального защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева.
"Вызов не связан с игрой Кутепова против Швеции, он первый тайм играл лучше, чем второй, видимо, подустал, сказывается то, что нечасто играет. У Андрея Семёнова микротравма, надеемся, что он сможет принять участие в предстоящих матчах", - сказал Черчесов.
Напомним, что в четверг Россия уступила Швеции (1:2) в товарищеском матче, а Кутепов стал одним из виновников первого пропущенного гола.
Также стоит отметить, что сборная потеряла Георгия Джикию, у которого подозрение на коронавирус.
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