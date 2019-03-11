Черчесов прокомментировал вызов Чалова в сборную России

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он принял решение вызвать в национальную команду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

"Сегодня Чалов вызван в сборную. Не знаю, как мы бы действовали, если бы молодёжная сборная играла отборочные матчи, но сейчас он нужнее нам. Если будет приносить пользу, то останется в основе. Это касается и других футболистов молодёжки, которыми мы можем заинтересоваться. Двери для всех открыты. У нас с Галактионовым (главный тренер молодёжной сборной России - прим. Soccernews) кабинеты на разных этажах, но в одном здании", - сказал Черчесов.

Стоит отметить, что 20-летний Чалов является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ - в его активе 10 голов в 19 матчах.

Форвард уже вызывался в сборную России для подготовки к ЧМ-2018, а также для подготовки к ноябрьским матчам с Германией и Швецией. Однако его дебют за команду так и не состоялся.

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