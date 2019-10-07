Черчесов прокомментировал вызов в сборную России Чистякова и Соболева

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Черчесов прокомментировал вызов в сборную России Чистякова и Соболева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в команду нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева и защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова.

"На меня никак не влияло мнение общественности в вопросе вызова Соболева. Мы внимательно его отсматривали. Он заслуженно сегодня находится в расположении сборной.

У меня был разговор с ним и Чистяковым, нужно было помочь им и рассказать, куда они попали и что нужно делать. Тренировались они так, как будто уже давно находятся в команде", - сказал Черчесов.

10 октября в рамках 7-го тура отборочного этапа на Евро-2020 сборная России сыграет с Шотландией на стадионе "Лужники". 13 октября национальная команда проведет выездной матч с Кипром.

В турнирной таблице группы I Россия занимает 2 место, имея в активе 15 очков.

Напомним, что нападающий "Крыльев" заменит в заявке национальной сборной травмированного Фёдора Смолова.

В гонке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ Соболев делит лидерство с Эльдором Шомуродовым из "Ростова". В активе обоих по 10 голов в 12 матчах чемпионата. Чистяков в 12 матчах не отметился результативными действиями.

А еще: Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Кипром и Шотландией| http://soccernews.ru
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