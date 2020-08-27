Черчесов прокомментировал завершение конфликта между Соболевым и Дзюбой

Наставник сборной России Станислав Черчесов сделал заявление о примирении нападающего "Спартака" Александра Соболева и форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артёмом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт.

Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остаётся в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией", - сказал Черчесов.

Напомним, что именно из-за конфликта с Дзюбой тренер не вызвал Соболева в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам.

Россияне 3 сентября примут Сербию, а спустя три дня сыграют на выезде с Венгрией. Оба поединка состоятся в рамках группового этапа Лиги Наций.

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