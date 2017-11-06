Черчесов: "Против Месси никто персонально играть не будет"

Теги станислав черчесовлионель мессироссияаргентина

Черчесов: "Против Месси никто персонально играть не будет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что с ведущим форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси персонально никто играть не будет.

"Кто будет играть персонально против Месси? До этого ещё не дошли, изучим. Но мы такого никогда не практиковали. И сейчас не будем" - сказал Черчесов.

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в Москве.

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